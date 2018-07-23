Депутаты Севастополя приняли только один закон из необходимых 33

Из 33 законов, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством или с уставом Севастополя , сегодня принят только один. Об этом сообщил сегодня начальник правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов. Напомним, что список из данных актов был направлен в адрес законодательного собрания 8 июля.

На три закона из перечня вынесены протесты прокуратуры , один закон принят, пять проектов находятся в повестке на завтрашнее заседание законодательного собрания. Три проекта закона, которые касались приведения в соответствие фондов оплаты труда государственных гражданских служащих, отклонены. Кроме того, на рассмотрении депутатов находятся два закона, которые пока не внесены в повестку заседания.

«Из 33 проектов по 14 имеется ситуация реагирования. Мы это расцениваем как достаточно положительный момент. Депутаты явно активизировались по сравнению с предыдущей информацией, которую я представлял три недели назад», — резюмировал Вавилов.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в конце апреля Правительство Севастополя напомнило заксобранию о непринятых законах, вывесив их список на сайте правительства по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова

Фото: законодательное собрание Севастополя