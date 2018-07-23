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В Петербурге отменен конкурс на покупку новых эскалаторов
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В Петербурге отменен конкурс на покупку новых эскалаторов 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На портале госзакупок появилось сообщение об отмене конкурса на поставку четырех эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции метро «Технологический институт-1» с начальной ценой контракта более 430 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), пояснили, что заказчик в лице дирекции транспортного строительства получил формальные замечания от городского комитета по гозсакупкам, поэтому конкурс пришлось отменить.
В Смольном не уточнили, какие именно замечания были получены.
В КРТИ отметили, что закупка будет повторно размещена в ближайшие дни.
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