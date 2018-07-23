Информационная справка о принятии Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»

В связи с внесением Федеральным законом РФ от 03.04.2018 № 59-ФЗ изменений в Жилищный кодекс РФ собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение о заключении прямых договоров, содержащих положение о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с ресусроснабжающими организациями. В этом случае исполнителем соответствующей коммунальной услуги становится соответствующая ресурсоснабжающая организация (пункт 1 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ).

Применения в городе Москве схемы перехода на «прямые» договоры между РСО и потребителями коммунальных услуг не решит в полной мере проблему роста неплатежей физических и юридических лиц за коммунальные ресурсы.

В настоящее время в городе Москве применяется схема заключения договоров ресурсоснабжения между управляющей организацией и поставщиком коммунальных ресурсов.

При этом управляющая организация в рамках постановления Правительства Москвы от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вправе обратится для заключения договора об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям в ГБУ МФЦ города Москвы, по нежилым помещениям в ГКУ «Центр координации ГУ ИС».

В рамках указанного договора управляющая организация поручает ГБУ МФЦ города Москвы и /или ГКУ «Центр координации ГУ ИС» осуществлять начисление платежей за жилое/нежилое помещение, коммунальные или иные услуги. При этом Банк зачисляет на счет по сбору платежей за, жилищно— коммунальные услуги (транзитный счет), денежные средства, поступившие от плательщиков на основании ЕПД (платежных документов), через организации, осуществляющие прием платежей.

После этого указанные денежные средства, без зачисления на счета каких-либо посредников, поступают поставщикам ресурсов и услуг, что позволяет избежать возможных злоупотреблений управляющих организаций по присвоению денежных средств. предназначенных на оплату коммунальных ресурсов конкретных поставщиков.

Таким образом, денежные средства, оплаченные по ЕПД (платежным документам), поступают на специальные счета по сбору платежей (транзитные счета) Банка, с которых в тот же день напрямую, без зачисления на расчетный счет какого-либо посредника, поступают поставщику соответствующих ресурсов и услуг.

Следовательно, применяемая в городе Москве схема расчетов обеспечивает прозрачность и оперативность сбора и перечисления платежей за жилищно-коммунальные услуги от потребителей до поставщиков.

При этом, следует отметить, что в случае заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг собственниками помещений в многоквартирных домах с РСО, исполнителем коммунальных услуг становится непосредственно каждая РСО и в случае проведения прямых расчетов между собственниками помещений и РСО, без привлечения расчетного центра (ГБУ МФЦ города Москвы и/или ГКУ «Центр координации ГУ ИС»), указанное повлечет отсутствие единого платежного документа (платежных документов), возможное снижение качества коммунальных услуг и уменьшение контроля за ним, распределение ответственности каждого из исполнителей коммунальных услуг, что значительно усложнит возможность защиты потребителем нарушенных прав.

Не смотря на то, что за качество оказания коммунальных услуг перед собственниками квартир, при переходе на прямые платежи, будет отвечать ресурсоснабжающая организация, у управляющих компаний и ТСЖ остается много обязанностей.

Во первых, управляющие организации все также будут обязаны следить за состоянием общедомовых сетей, чтобы они были всегда готовы к поставке коммунального ресурса надлежащего качества.

Во вторых, управляющие организации будут обязаны предоставлять поставщикам ресурсов информацию о показаниях индивидуальных приборов учета (квартирных счетчиков).

В третьих, управляющие организации будут обязаны контролировать качество коммунальных ресурсов на входе в дом (на границе, где заканчиваются коммунальные сети поставщиков ресурсов и начинаются общедомовые инженерные сети). В дополнение к предыдущему, управляющие организации продолжают осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание, и обязаны будут принимать от собственников обращения о нарушениях качества оказания коммунальных услуг, даже если перестанут быть исполнителями коммунальных услуг, обязаны будут принимать обращения о нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги, и взаимодействовать с поставщиками ресурсов при проведении проверок по таким обращениям (часть 11 статьи 161 ЖК РФ).