«Пятерочка»: Россияне во время ЧМ-2018 стали пить больше воды и меньше водки

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Россияне в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стали покупать значительно больше воды, пива и слабоалкогольных напитков, тогда как продажи водки, коньяка и вина, наоборот, снизились, говорится в исследовании торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group ).

Аналитики «Пятерочки» подсчитали динамику продаж самых популярных среди болельщиков продуктов в период проведения чемпионата мира (с 14 июня по 15 июля). Исследование проводилось на основе «больших данных» (по городам присутствия «Пятерочки», в Калининграде сеть не имеет представительства). Сезонные изменения в исследовании не учитывались. При этом методика исследования подтвердила статистически значимое влияние турнира на продажи.

"Лидером по темпам роста оборота стала вода. За время ЧМ ее продажи в городах, принимавших мундиаль, выросли более чем на 46%. Наиболее высокие темпы роста этой категории продемонстрировал Сочи , где оборот воды увеличился почти на 87%", — отмечается в исследовании.

В дни проведения матчей (по сравнению со средним уровнем продаж в аналогичный день недели) спрос на нее вырос почти вдвое (в 1,9 раза). Максимальный показатель в дни матчей зафиксирован в Саранске — рост составил 1,6 раза.

ПИВО БЕЗ ВОДКИ

Оборот пива в период проведения чемпионата вырос примерно на треть (на 31,8%). Сочи продемонстрировал самый большой рост продаж (в 1,6 раза), тогда как в Санкт-Петербурге он составил всего 5,6%. В дни проведения матчей спрос на пиво рос в среднем в 1,5 раза. Наибольший показатель был отмечен в Саранске, где спрос на пиво в дни игр вырастал почти в 2,3 раза.

Однако продажи слабоалкогольных напитков в дни матчей возросли еще больше, чем пиво в среднем — примерно в 1,6 раза. Лидерами стали Сочи и Самара , где спрос на эту категорию в дни матчей увеличивался в 2,3 раза и в 2,4 раза соответственно.

"При этом продажи слабоалкогольных напитков за все время ЧМ в городах, принимавших матчи, выросли лишь на 15%. По популярности среди болельщиков они проиграли не только воде и пиву, но и снекам", — говорится в сообщении. Продажи последних выросли почти на 19%, а в дни матчей — на 29%. Максимальный рост (1,5 раза) зафиксирован в Саранске.

Что касается водки, коньяка и вина, то их продажи во время чемпионата, наоборот, снизились. «Первые две категории за время ЧМ потеряли около 6% продаж, вино — менее 0,5%. При этом в дни матчей винная категория в среднем проседала более чем на 13%, в то время как коньяк терял менее 8% оборота, а водка — около 3,5%. Сильнее всего продажи этих напитков снижались в Самаре и Ростове-на-Дону», — отмечают в «Пятерочке».

"Профиль потребления посетителей магазинов в эти периоды зачастую может существенно отличаться от повседневного. Эти знания и опыт помогают нам в будущем точнее предсказывать спрос с учетом событийных факторов и в большей мере соответствовать ожиданиям наших покупателей", — добавил директор департамента инновационных продуктов «Пятерочки» Сергей Добряков , слова которого приводятся в релизе.