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Жительница Останкина отметила столетний юбилей
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Жительница Останкина отметила столетний юбилей 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Нине Ивановне Стегуниной с улицы Академика Королёва исполнилось 100 лет. Она родилась в станице Павловской в Краснодарском крае. Отец работал инженером-путейцем. Она же выбрала профессию инженера по строительству мостов. Когда началась Великая Отечественная война, Нина как раз защитила диплом в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.
— Мама участвовала в восстановлении мостов на Юго-Западном, Калининском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. Пережила бомбёжки и обстрелы, чуть не утонула, упав с опоры моста через Западную Двину, — рассказал её сын Сергей Шепитько.
За войну Нину Стегунину наградили 10 медалями и знаком «Почётный железнодорожник». А после войны она вышла замуж за коллегу — Александра Семёновича Шепитько. У супругов родились сын и дочь, а Нина Ивановна до самой пенсии трудилась в нормативно-исследовательском бюро Министерства путей сообщения — помогала создавать железнодорожную инфраструктуру страны.
У Нины Ивановны — три внука и два правнука, сама же она до сих пор с интересом следит за новостями, пишет стихи и каждый день делает физические упражнения. Подробнее по ссылке. (иб)
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