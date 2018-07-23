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Порядка 50 фасадов отремонтировали в Подмосковье за неделю по предписанию Госадмтехнадзора
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Порядка 50 фасадов отремонтировали в Подмосковье за неделю по предписанию Госадмтехнадзора 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала прошлой недели экипажи инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора провели более 30 рейдов по проверкам состояния фасадов строений, сооружений и нежилых зданий на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
«По итогам проведенных рейдов проверено свыше 110 объектов. Выявлено и устранено 48 нарушений в содержании фасадной части проверяемых строений и нежилых зданий. В частности, по предписаниям инспекторов поверхности фасадов очищены от загрязнения, посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, проведен ремонт ступеней и облицовки стен», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Она добавила, что по итогам проведенных проверок административно-технические инспекторы выдали балансодержателям зданий 24 предупреждения и вынесли штрафов на сумму 800 тысяч рублей.
«Организациям-владельцам проверенных зданий и строений нами было выписано 45 предписаний. Еще три нарушения на минувшей неделе были устранены до окончания рассмотрения материалов административного дела. Такая оперативность в наведении порядка стала основанием для смягчения административного взыскания», — подчеркнула Витушева.
Она отметила, что только соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания, как этого требует губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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