В Башкирии повторно рассмотрят дело о взыскании 28,5 млн рублей экологического ущерба

Арбитражный суд Башкирии во второй раз рассмотрит иск республиканского Росприроднадзора к компании «Транснефть-Урал». Как сообщает «Интерфакс», заявлено взыскание 28,47 млн рублей экологического ущерба.

Согласно иску Росприроднадзора, в марте 2015 года в Калининском районе Уфы произошла незаконная врезка в нефтепродуктопровод «Салават-Уфа». В результате произошла утечка 0,2 кубометра дизельного топлива. Предприятие устранило врезку, собрало и вывезло загрязненный грунт, рекультивировало участок почвы и уведомило полицию о факте хищения нефтепродукта. Ведомство потребовало компанию добровольно возместить ущерб, нанесенный почве. На это последовал отказ. Организация сослалась на отсутствие вины и оснований для компенсации ущерба.

В первом рассмотрении суд первой инстанции отказал в иске, поскольку счел ущерб недоказанным.

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