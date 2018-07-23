Ещё
Пенсионеры из Хорошевки прогулялись по Звенигороду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеры из Хорошевки прогулялись по Звенигороду 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках проекта «Московское долголетие» для пенсионеров из Хорошевки специалисты центра социального обслуживания «Хорошевский» организовали экскурсию в Звенигород. Участникам проекта рассказали об истории города и Саввино-Сторожевском монастыре, на территории которого находятся дворцы и храмы, исторические и культурные памятники.
— Прекрасные виды, невероятно ухоженная территория, а главное, духовная и паломническая составляющие экскурсии создают атмосферу, которая способствует обретению душевной гармонии, — отметили в ТЦСО.
Кроме того, все желающие смогли окунуться в святой источник и осмотреть скит — пещеру, где молился преподобный Савва Сторожевский. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В парке «Березовая роща» пенсионеры района прогулялись по-скандинавски С начала года в Хорошевке удалено 75 сухостойных деревьев В парках Хорошевки проведут занятия по йоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога323
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе159
Из россиян сделают «вечных пешеходов»88
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину91
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение