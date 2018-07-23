Пенсионеры из Хорошевки прогулялись по Звенигороду

В рамках проекта «Московское долголетие» для пенсионеров из Хорошевки специалисты центра социального обслуживания «Хорошевский» организовали экскурсию в Звенигород . Участникам проекта рассказали об истории города и Саввино-Сторожевском монастыре, на территории которого находятся дворцы и храмы, исторические и культурные памятники.

— Прекрасные виды, невероятно ухоженная территория, а главное, духовная и паломническая составляющие экскурсии создают атмосферу, которая способствует обретению душевной гармонии, — отметили в ТЦСО.

Кроме того, все желающие смогли окунуться в святой источник и осмотреть скит — пещеру, где молился преподобный Савва Сторожевский. (еп)