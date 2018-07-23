Иран приступил к серийному производству ракет класса «воздух-воздух»

Как сообщил телеканал Press TV, ракета, получившая название «Fakoor-90», устанавливается на все типы истребителей, включая иранские истребители F-14. Она способна поражать цели на расстоянии 100-150 километров.

На торжественной церемонии открытия линии по производству ракет выступил министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами

"Многие страны импортируют технологии, однако не способны улучшить их и создать ракеты для своих оборонных нужд. Но Иран, как производитель ракет, сумел добиться таких успехов", — сказал Хатами.

Министр обороны отметил, что оружие, является результатом НИОКР исключительно иранских разработчиков и инженеров. Хатами также подчеркнул, что укрепление обороноспособности Исламской Республики не направлено против третьих стран, однако Иран готов дать «решительный ответ» в случае возникновения внешней агрессии.