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Свыше 1 тысячи рабочих мест планируют создать в Реутове в 2018 году
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Свыше 1 тысячи рабочих мест планируют создать в Реутове в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 1 тысячи рабочих мест планируют создать в подмосковном Реутове в 2018 году, бюджет муниципалитета в 2017 году вырос на 4%, сообщил глава города Станислав Каторов.
В понедельник Каторов отчитался о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«У нас большое количество новых предприятий, это и компания «Палыч», которую все знают, она создает новых 400 рабочих мест. Активно развиваются малые предприятия. В этом году ожидаем создания 1,1 тысячи рабочих мест», — сказал Каторов.
Он отметил, что за 2017 год бюджет вырос на 4%, к тому же бюджет в целом носит социальную направленность.
Ранее Воробьев сообщал, что на территории Московской области каждый год создают порядка 50 тысяч рабочих мест. Кроме того, Подмосковье вышло на четвертое место по темпам роста зарплаты.
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