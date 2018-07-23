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В Ярославле пройдет прямая линия с новым руководителем регионального УМВД
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В Ярославле пройдет прямая линия с новым руководителем регионального УМВД 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В среду, 25 июля, в Ярославле состоится прямая линия с новым руководителем регионального УМВД Андреем Липилиным.
С 16 до 17 часов на нее могут позвонить все желающие. Номер телефона — (4852) 20-11-99. Жители могут задать вопросы, связанные с криминогенной обстановкой и результатами оперативно-служебной деятельности.
В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видеоконференцсвязи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
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