В Ярославле пройдет прямая линия с новым руководителем регионального УМВД

В среду, 25 июля, в Ярославле состоится прямая линия с новым руководителем регионального УМВД Андреем Липилиным.

С 16 до 17 часов на нее могут позвонить все желающие. Номер телефона — (4852) 20-11-99. Жители могут задать вопросы, связанные с криминогенной обстановкой и результатами оперативно-служебной деятельности.

В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видеоконференцсвязи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.