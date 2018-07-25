С открытым алтарем и без иконостаса. В Югре прошла необычная литургия

В строящемся храме в честь иконы Божьей Матери «Казанской» на Белом Яру прошла первая литургия. Для того чтобы провести литургию, рабочие приостановили ремонтные работы на несколько часов. Однако, службы прошла в непривычной для прихожан обстановке.

В храме на данный момент еще голые кирпичные стены и отсутствует иконостас, но, по словам прихожан, это не испортило службу:

«Было что-то особенно торжественное в этой службе. Обычно ведь от прихожан алтарь закрыт иконостасом или шторкой, а тут все на виду. Это нисколько не отвлекало от молитвы, а даже наоборот, — мы радовались, что есть у нас уже стены и потолок, что скоро достроят рабочие крышу, и у нас появится просторный собор», — подчеркивают прихожане Белого Яра.

Как сообщает ugra-news, основные строительные работы в самом главном и крупном храме Сургутского района завершат в конце этого года. Храм Казанской Божьей Матери будет рассчитан на 1000 прихожан.

Напомним, что возведение храма началось шесть лет назад исключительно на пожертвования прихожан. За это его и прозвали «народным». Добавим, при храме планируется открыть воскресную школу. Сначала занятия будут проводить в стенах самой церкви, а в будущем, если будут на то средства, рядом планируется возвести еще одно здание для занятий.