Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика 

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, а также главы комитетов Госдумы внесли данный законопроект на рассмотрение на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проект закона подготовлен на основе положительного опыта проведения ЧМ-2018 и «направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании „паспорта болельщика“. Тем временем глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что верхняя палата парламента на итоговом заседании 28 июля рассмотрит закон, предоставляющий безвизовый въезд лицам, имеющим паспорт болельщика. „Мы рассмотрим закон, предусматривающий безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика на заседании 28 июля“, — сказал Рязанский. По его словам, это правильное цивилизованное решение. „Паспорт болельщика является дополнительной мерой ответственности самого человека. Нужно распространять этот хорошо продуманный международный опыт“, — сказал Рязанский.
Напомним, 18 июля президент России Владимир Путин поддержал предложение зампредседателя правительства Ольги Голодец о распространении технологии паспорта болельщика на другие мероприятия.
Позднее Путин заявил, что обладатели паспортов болельщика и их семьи смогут получить бесплатные визы в Россию до конца года.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что итоги чемпионата подталкивают Россию пересматривать визовую политику.