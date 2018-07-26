Ещё
Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, а также главы комитетов Госдумы внесли данный законопроект на рассмотрение на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проект закона подготовлен на основе положительного опыта проведения ЧМ-2018 и «направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании „паспорта болельщика“. Тем временем глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что верхняя палата парламента на итоговом заседании 28 июля рассмотрит закон, предоставляющий безвизовый въезд лицам, имеющим паспорт болельщика. „Мы рассмотрим закон, предусматривающий безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика на заседании 28 июля“, — сказал Рязанский. По его словам, это правильное цивилизованное решение. „Паспорт болельщика является дополнительной мерой ответственности самого человека. Нужно распространять этот хорошо продуманный международный опыт“, — сказал Рязанский.
Напомним, 18 июля президент России Владимир Путин поддержал предложение зампредседателя правительства Ольги Голодец о распространении технологии паспорта болельщика на другие мероприятия.
Позднее Путин заявил, что обладатели паспортов болельщика и их семьи смогут получить бесплатные визы в Россию до конца года.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что итоги чемпионата подталкивают Россию пересматривать визовую политику.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об увольнении директора аналитического центра Роскосмоса На Алтае проверят видео, на котором подросток топором убила котенка Гуманизация уголовного кодекса способна пополнить бюджет
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное427
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия25
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги43
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»141
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение