Госдума одобрила законопроект о продлении безвизового въезда по «паспорту болельщика» 

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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Пенсионеры Подмосковья смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Москвы с 1 сентября

В «Роскосмосе» рассказали о кадровых перестановках в ЦНИИмаше после обысков ФСБ