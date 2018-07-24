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Госдума одобрила законопроект о продлении безвизового въезда по «паспорту болельщика»
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Госдума одобрила законопроект о продлении безвизового въезда по «паспорту болельщика» 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: RT на русском
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о безвизовом режиме для владельцев «паспорта болельщика» до 31 декабря 2018 года.
За проголосовали 389 депутатов, один воздержался.
Законопроект внесен в Госдуму 17 июля, его соавторами стали Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов, а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.
«Паспорт болельщика», или Fan ID, был внедрен перед Чемпионатом мира по футболу. Этот документ служил для удостоверения личности болельщиков на ЧМ. Для иностранных граждан документ являлся позволял посетить Россию без оформления визы.
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