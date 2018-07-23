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Рудковская создала «доску позора» для критикующих ее женщин
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Рудковская создала «доску позора» для критикующих ее женщин 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский продюсер Яна Рудковская создала в соцсетях рубрику, где выкладывает неприглядные фотографии критикующих ее женщин. Она отметила, что после этого уровень оскорблений в ее адрес снизился.
Рудковская выкладывает в сторис Instagram фотографии женщин, критикующих внешний вид и возраст продюсера. Рудковская заявила, что после появления рубрики #асудьикто, нападок в ее адрес стало меньше:
«Негатива на 10% стало меньше, видимо все-таки рубрика заставила роскошных женщин с: аутентичными ногтями, котами, цветочными горшками и «женщин-сумо» посмотреть на себя любимых в зеркало и снять розовые очки с их молодых лиц», — написала Рудковская.
Ее поддержала блогер Лена Миро, заявившая, что эту рубрику придумала она:
«Яна Рудковская, как и любой другой человек, имеет право быть кем угодно. Хоть кривоногой, хоть воплощением зла. К чему это я? Ах, да: не нравится — пройди мимо. Не можешь не высказаться — высказывайся у себя на кухне. Хочешь, чтобы тебя услышали? Стань сперва человеком, чье мнение хоть чего-то стоит», — написала она в своем блоге в LiveJournal.
Ранее звезда жаловалась, что ей ежедневно пишут гадости про возраст и семью. Напомним, Яну Рудковскую раскритиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления. Ранее на нее нападали за колхозный стиль.
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