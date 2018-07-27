Дольщики ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до удовлетворения их требований

После передачи столичного ЖК «Царицыно» новому городскому застройщику граждане, которые включены в реестр пострадавших, останутся там до удовлетворения их требований, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Москве состоялось совещание с представителями инициативной группы граждан.

«Дольщики ЖК «Царицыно», включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, который формирует комитет, останутся там до удовлетворения требований при появлении нового застройщика объекта АО «Мосотделстрой №1», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе совещания.

На встрече также разъяснили порядок включения дольщиков в указанный реестр в частности тех дольщиков, чьи права обеспечены договором страхования.

«Внесение в реестр граждан, чьи договоры долевого участия застрахованы, не предусмотрено. Однако мы направили в Минстрой РФ соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию», — пояснил Тимофеев.

Москомстройинвест, прежде чем включить гражданина в реестр, апеллирует данными, полученными из Центробанка РФ

«В комитете имеется перечень застрахованных ДДУ. Если мы получаем подтверждение, что договор страхования конкретного ДДУ существует, оплачен или частично оплачен, то страховка считается действующей, и гражданин не подлежит включению в реестр. Если страховки нет или договор не оплачен — дольщик попадает в реестр пострадавших», — отметил заместитель председателя комитета Александр Гончаров

Москомстройинвест повторно направит в Центробанк РФ указанный перечень застрахованных ДДУ, чтобы проверить, какие договоры страхования являются действующими, какие — нет, отметил Тимофеев.

Для оптимизации предоставления пакета документов на включение в реестр тех граждан, которые территориально находятся далеко от Москвы, Тимофеев предложил выбрать представителя от дольщиков, который будет заниматься данным вопросом непосредственно в столице.

«Если у кого-то из участников строительства ЖК «Царицыно» нет возможности лично привезти в комитет пакет необходимых документов, одним из вариантов решения вопроса может стать выбор представителя, на которого будет оформлена соответствующая доверенность, где будет отражаться согласие на передачу персональных данных. Именно ему отсутствующий гражданин должен будет передать оригиналы документов. И уже непосредственно представитель сможет обращаться в контролирующий орган, связываться с дольщиками, если возникнут дополнительные вопросы», — поясни он.

Актуальный перечень документов, необходимых для включения в реестр пострадавших, размещен на официальной странице Москомстройинвеста www.mos.ru/invest/. Дополнительные вопросы о включении в реестр дольщики могут задать по телефону горячей линии комитета: 8 (495) 645-80-96.

Следующее совещание с дольщиками запланировано провести до 17 августа 2018 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1». В июне 2018 года Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: 6-я Радиальная улица, владени 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.