Alibaba вложила $600 млн в стартап Megvii, разрабатывающий искусственный интеллект

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Megvii Inc., китайский разработчик системы Face++ по распознаванию лица, получил как минимум 600 миллионов долларов от инвесторов в лице Alibaba Group Holding Ltd. и Boyu Capital, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Пекинская компания Ant Financial, владелец которой миллиардер Джек Ма , и один из крупнейших китайских венчурных фондов, выступивших в роли инвесторов, закроют нынешний раунд финансирования в течение нескольких недель, заявил анонимный источник, пожелавший не раскрывать деталей. Кроме того, он добавил, что компания будет искать второй транш.

Alibaba наращивает инвестирование в крупнейшие китайские стартапы, связанные с разработкой искусственного интеллекта, в надежде внедрить технологию, которая расширит электронную и розничную торговлю.

Megvii обеспечит такие компании, как Lenovo Group Ltd. и Ant Financial системой сканирования лица, поскольку они поддерживают платформы для электронной коммерции от Alibaba. Конкурент в лице SenseTime, другой стартап, поддерживаемый Alibaba, также заинтересован в секторе розничной торговли, финансов и смартфонов, а также общественной безопасности, которые смогли бы использовать технологию распознавания лиц.

Alibaba и Megvii отказались от комментариев. Представитель Boyu, ответивший на звонки по основному номеру, также сообщил, что компания не будет комментировать и отвечать на последующие сообщения.

Megvii будут использовать значительную долю финансирования из этого транша для поддержки отдельных инициатив, в том числе применяя свою технологию в автоматизированных магазинах, сообщили источники. Новым инвестором выступила частная акционерная компания Boyu Capital, со-основателем которой является внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя.

После коммерции, технология распознавания лиц может быть интересна правительственным властям, которые хотят иметь возможность предотвращать преступления и угрозы общественной стабильности, прежде чем они состоятся.

Программное обеспечение Megvii использует при сканировании лиц базу данных министерства общественной безопасности, которая насчитывает около 1,3 миллиарда легальных идентифицированных файлов китайских граждан. Другими инвесторами являются Foxconn Technology Group, CCB International Holdings Ltd., Qiming Venture Partners и Sinovation Ventures.

SenseTime заявила, что ведет переговоры по привлечению 1 миллиардов долларов от таких компаний, как Softbank Group Corp. ’s Vision Fund. По данным источников, переговоры шли на прошлой неделе.