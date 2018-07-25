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США заблокировали поставку Анкаре истребителей F-35 из-за покупки российских С-400
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США заблокировали поставку Анкаре истребителей F-35 из-за покупки российских С-400 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Конгресс США приостановил реализацию контракта на поставку истребителей пятого поколения F-35 Турции.
Американский конгресс заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400 «Триумф», сообщает Bloomberg.
Уточняется, что соответствующая поправка утверждена обеими палатами и внесена в военный бюджет Соединенных Штатов на 2019 год. Теперь Пентагон должен в течение 90 дней подготовить доклад о влиянии разрыва сделки на американо-турецкие отношения. При этом министр обороны США Джим Мэттис призвал конгресс отказаться от исключения Турции из программы F-35.
Напомним, в июле 2017 года Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке С-400. В конце сентября контракт вступил в действие, а Россия получила от Турции аванс. В Вашингтоне выразили недовольство закупкой Турцией С-400 у России, заявив что действия этой страны угрожают НАТО. Кроме того, Вашингтон пригрозили санкциями Анкаре. Турецкая сторона отказалась отменять сделку, несмотря на угрозы США.
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