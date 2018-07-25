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«Блеф не удался». Военный эксперт о выборе Анкары в пользу С-400
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«Блеф не удался». Военный эксперт о выборе Анкары в пользу С-400 

РИА Новости 51 минуту назад
Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщает The Washington Times.
Соответствующую поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год, ее утвердили в обеих палатах конгресса.
Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.
Как, в свою очередь, сообщает The Hill, Пентагон должен будет в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.
При этом ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал решение конгресса США заморозить поставку Турции истребителей F-35.
"Эта история — «купите наши F-35 вместо российских С-400» — длится уже давно. США пытались любыми способами надавить на Турцию в отношении закупки российских комплексов ПВО. Но со стороны Турции был дан достаточно категоричный ответ — они от своего решения не откажутся. Тогда в США началась своего рода игра — мол, давайте поставим Турции один-два самолета, глядишь, они передумают. Они (американцы — ред.) интриговали, они блефовали, они шантажировали Турцию. Но, как видим, ничего не удалось, и конгресс США принял вот такое решение (заморозить поставку Турции F-35 — ред.), которое при этом не является категорично ультимативным — что Турция не получит эти самолеты никогда", — сказал Алексей Леонков.
Что касается в целом ситуации, то, как отметил эксперт, выбор Турции в пользу российских комплексов логичен.
"Если рассматривать это дело с технической точки зрения, то закупка С-400 лучше, чем F-35 по многим показателям. С-400 — это комплекс обороны, который может находить и сбивать цели за несколько сотен километров, и даже работать по самолетам, разработанным по технологии «стелс» — это те же F-35 и F-22. Если же мы говорим про F-35, то это самолет с непростой и достаточно скандальной судьбой, о чем писала и зарубежная, и наша пресса. Поэтому, положив на весы одно и другое, получается, что лучше купить дивизион С-400 и организовать вокруг своей территории безопасное воздушное пространство, чем F-35 сомнительной технической надежности и боеготовности. Кроме того, Турции выгодно сотрудничество с Россией и по другим направлениям. То есть С-400 — это не последнее, что они планируют у нас закупать. У них есть, в частности, планы наладить военно-техническое сотрудничество с нашими концернами ВПК", — заключил Алексей Леонков.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
Америка и другие представители НАТО неоднократно выражали недовольство поставками российских комплексов в Турцию. Глава подразделения альянса по киберобороне Кристиан Лифландер подчеркивал, что оружие российского производства трудносовместимо с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран — членов НАТО. Как заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы. В качестве возможной альтернативы он назвал сотрудничество в этой области с Россией.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
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