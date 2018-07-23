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Приемная комиссия колледжа «Царицыно» будет работать без выходных
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Приемная комиссия колледжа «Царицыно» будет работать без выходных 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Приемная комиссия колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» будет работать без выходных. Новое расписание начнет действовать с 1 августа.
Как говорят специалисты, это время как раз приходится на «вторую волну» поступлений, когда вчерашние одиннадцатиклассники, не прошедшие в университеты, подают документы в колледжи и техникумы.
Так, принимать заявления от абитуриентов и консультировать их работники приемной комиссии будут с 9:00 до 17:00.
— Мы будем работать в выходные, потому что нагрузка на приемную комиссию в августе ежегодного значительно увеличивается, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» председатель приемной комиссии колледжа «Царицыно» Светлана Железнова, — Кто-то из ребят еще только подает документы и заявления, а кто-то уже приносит оригиналы на зачисление.
Помимо этого, сотрудникам колледжа необходимо проверять списки и документы и составлять личные дела студентов.
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