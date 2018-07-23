Приемная комиссия колледжа «Царицыно» будет работать без выходных

Приемная комиссия колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» будет работать без выходных. Новое расписание начнет действовать с 1 августа.

Как говорят специалисты, это время как раз приходится на «вторую волну» поступлений, когда вчерашние одиннадцатиклассники, не прошедшие в университеты, подают документы в колледжи и техникумы.

Так, принимать заявления от абитуриентов и консультировать их работники приемной комиссии будут с 9:00 до 17:00.

— Мы будем работать в выходные, потому что нагрузка на приемную комиссию в августе ежегодного значительно увеличивается, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» председатель приемной комиссии колледжа «Царицыно» Светлана Железнова, — Кто-то из ребят еще только подает документы и заявления, а кто-то уже приносит оригиналы на зачисление.

Помимо этого, сотрудникам колледжа необходимо проверять списки и документы и составлять личные дела студентов.