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К 1 сентября откроют проезд по развязке на 9 Января в Воронеже
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К 1 сентября откроют проезд по развязке на 9 Января в Воронеже 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На пресс-конференции в Доме журналистов врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин рассказал о ходе реконструкции развязки на улице 9 Января.
«Реконструкция развязки завершается. К 1 сентября основные направления движения автомобильного и пассажирского транспорта будут запущены. Потом останется только навести порядок на объекте — вывезти строительный мусор, нарисовать разметку, установить дополнительные знаки. Также установим информационные щиты, чтобы любому автомобилисту было понятно, в каком направлении ехать», — рассказал Максим Оськин.
Напомним, до конца лета будет закрыт правый поворот с улицы 9 Января (движение из центра) на улицу Антонова-Овсеенко. Также закрыто движение и по автодороге вдоль жилого комплекса «Резиденция». Как организован проезд на участке, рассказываем здесь.
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