К 1 сентября откроют проезд по развязке на 9 Января в Воронеже

На пресс-конференции в Доме журналистов врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин рассказал о ходе реконструкции развязки на улице 9 Января.

«Реконструкция развязки завершается. К 1 сентября основные направления движения автомобильного и пассажирского транспорта будут запущены. Потом останется только навести порядок на объекте — вывезти строительный мусор, нарисовать разметку, установить дополнительные знаки. Также установим информационные щиты, чтобы любому автомобилисту было понятно, в каком направлении ехать», — рассказал Максим Оськин.

Напомним, до конца лета будет закрыт правый поворот с улицы 9 Января (движение из центра) на улицу Антонова-Овсеенко. Также закрыто движение и по автодороге вдоль жилого комплекса «Резиденция». Как организован проезд на участке, рассказываем здесь.