На Соль-Илецком курорте стартовал «высокий сезон»

Сезон в Соль-Илецке открылся в середине июня, пик посетителей традиционно приходится на период с середины июля по середину августа. В 2017 году главную здравницу Оренбуржья посетило более двух миллионов человек. В этом году — уже больше миллиона на середину июля.

Проживание в Соль-Илецке в «самый высокий» летний сезон обойдется семье примерно 1900 рублей в сутки. Гости резервируют жилье в среднем на шесть ночей. По данным Яндекс . Сервиса «Wordstat», за месяц пользователи интернета 64 тысячи раз запрашивали информацию о курорте Соль-Илецка в поиске. Среди достоинств соленого курорта гости в комментариях и соцсетях отмечают климат и пользу озер, недорогое жилье и относительно развитую инфраструктуру.

Среди недостатоков — огромные очереди в сезон, ледяную воду из скважин, платный вход, плохие дороги и отсутствие сервиса. Цены стартуют от 350 рублей в сутки за койко-место. Можно найти дешевле — за 250 рублей. Номера в гостиницах стоят от 1000 рублей, однако основные гостиничные комплексы в работу пока не запущены.

Напомним, в Соль-Илецке продолжается создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера». Инвестиционный проект включен в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации » (2019–2025 годы). Вложения в размере 4,6 миллиарда рублей сделают курорт круглогодичным. Для туристов будет создана современная инфраструктура. Реализация туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» ведется с 2013 года за счет привлечения федеральных средств.

Благодаря бюджетной поддержке построено и реконструировано восемь объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей. Это позволило стабилизировать критическую ситуацию на курорте и предотвратить аварии на объектах коммунального хозяйства.