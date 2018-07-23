Ещё
Из-за подорожания топлива часть российского бюджета направляется челябинским фермерам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за подорожания топлива часть российского бюджета направляется челябинским фермерам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Челябинской области обратились в правительство России за дополнительной финансовой поддержкой местных аграриев. Дело в том, что цены на горюче-смазочные материалы в этом году по сравнением с прошлым выросли на 30-40 процентов. На покрытие дополнительных расходов из федерального бюджета направят 139 миллионов рублей, сообщил сегодня на аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский.
«Челябинская область дополнительно получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации порядка 113 млн рублей. Эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополнительного транша. На условиях софинансирования из региональной казны также будут направлены 26 млн рублей. Средства пойдут в первую очередь на финансирование уборочных работ», — сообщил Борис Дубровский.
Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, до недавнего времени занимавший пост министра сельского хозяйства региона, прогноз на уборочную кампанию в этом году позитивный, несмотря на холодную весну ми засушливое лето в южной части региона. Осенью планируется собрать около двух миллионов тонн зерна.
Фото: сайт губернатора Челябинской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Североуральцы организуют митинг из-за проишествия с водой Ахеджакову раскритиковали за поддержку «террориста-неудачника» Сенцова В Севастополе в очередной раз подожгли машины военно-патриотического клуба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога314
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе151
Из россиян сделают «вечных пешеходов»83
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину91
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение