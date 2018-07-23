Из-за подорожания топлива часть российского бюджета направляется челябинским фермерам

Власти Челябинской области обратились в правительство России за дополнительной финансовой поддержкой местных аграриев. Дело в том, что цены на горюче-смазочные материалы в этом году по сравнением с прошлым выросли на 30-40 процентов. На покрытие дополнительных расходов из федерального бюджета направят 139 миллионов рублей, сообщил сегодня на аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский

«Челябинская область дополнительно получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации порядка 113 млн рублей. Эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополнительного транша. На условиях софинансирования из региональной казны также будут направлены 26 млн рублей. Средства пойдут в первую очередь на финансирование уборочных работ», — сообщил Борис Дубровский.

Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков , до недавнего времени занимавший пост министра сельского хозяйства региона, прогноз на уборочную кампанию в этом году позитивный, несмотря на холодную весну ми засушливое лето в южной части региона. Осенью планируется собрать около двух миллионов тонн зерна.

Фото: сайт губернатора Челябинской области.