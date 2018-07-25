2 млрд рублей получили южноуральские аграрии с начала года

С начала года южноуральские фермеры и сельхозпроизводители получили субсидии от государства в размере 2 млрд рублей, это чуть больше половины (52%) от годового объёма субсидий в агропромышленный комплекс региона.

Субсидии предприятиям аграрного сектора выплачиваются в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства в Челябинской области

Поддержку получили как отдельные отрасли, так и непосредственно сами аграрии. Так за счёт субсидий фермеры смогли возместить часть затрат а уплату процентов по кредитам в размере 548 миллионов рублей, или 72% от годового объёма. Полностью выплачены гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и кооперативам на общую сумму 128 миллионов рублей.

Гранты получили 31 начинающий фермер, 3 семейные животноводческие фермы и 1 кооператив.

«В адрес сельхозтоваропроизводителей направлена государственная поддержка в отрасли растениеводства на сумму 503,3 миллиона рублей, это 55% от годовой суммы, — сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин . — На поддержку животноводства направлено 487 миллионов рублей, или 52% от годовой суммы, в том числе в текущем месяце выплачено 137 миллионов рублей на поддержку производства молока по итогам 1 квартала текущего года, в среднем размер субсидии составил 3,6 рубля за литр реализованного молока».

В ближайшее время область прилучит более 113 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на компенсацию части расходов аграриев на резко подорожавшее в апреле-мае дизельное топливо и другие горюче-смазочные материалы.

Область также выделит дополнительные средства из бюджета, 26,6 млн рублей, которые пойдут на финансирование уборочных работ.