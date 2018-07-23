Тюменские производители договорились о поставках продукции в Казахстан

"За четыре дня поездки, организованной ТПП и Центром поддержки экспорта, тюменские предприниматели представили свою продукцию и наладили прямые контакты с крупными торговыми сетями Казахстана. Благодаря организованным встречам во время бизнес-миссии они наладили сотрудничество с торговыми сетями Казахстана: «Светофор», которая имеет более 20 точек, с сетью супермаркетов «Астыкжан», «SP Trade», «ИстокФуд ТОРГ» и другими", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра внешнеэкономической деятельности ТПП региона Ольги Воллерт, делегация Тюменской области состояла из семи предприятий, производящих пищевую, алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия. «Каждый участник определил для себя новые направления развития с компаниями Казахстана. В процессе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем партнерстве и дистрибьюции», — приводит пресс-служба слова Воллерт. Кроме того, в дальнейшем тюменские предприниматели смогут презентовать свою продукцию и технологии на международной строительной и интерьерной выставке «KazBuild-2018», которая пройдет с 4 по 6 сентября в Алматы.

"Это крупнейшая в Центральной Азии выставка по площади экспозиции и количеству участников, она позволит предприятиям Тюменской области найти надежных партнеров. Состав делегации сейчас формируется", — добавила Воллерт.

Поддержка бизнеса Тюменской области осуществляется в рамках проекта «Экспортный марафон», который реализуют Торгово-промышленная палата Тюменской области и Центр поддержки экспорта. Главная задача проекта — увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.

По данным Уральского таможенного управления, взаимная торговля Тюменской области с Республикой Казахстан за 12 месяцев 2017 года составила 112 783,5 тыс. долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года товарооборот вырос в 1,6 раза.