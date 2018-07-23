В Выборге продолжается объединение «УК по ЖКХ» и «Выборгтеплоэнерго»

Выборге продолжается процесс реорганизации ОАО «УК по ЖКХ» в форме присоединения к АО «Выборгтеплоэнерго». Процесс проходит в плановом режиме.

https://youtu.be/FDAzEIaXA-s Сегодня в Выборгской администрации состоялось совещание, посвященное этому вопросу. По словам замглавы администрации Владимира Рошковича, реорганизация проводится в рамках действующего законодательства и под полным контролем уполномоченных структур. Реорганизация никоим образом не повлияет на работу коммунальных служб и предоставляемые услуги.