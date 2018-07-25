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Жителям Рязанского района расскажут об эмоциональном реализме
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Жителям Рязанского района расскажут об эмоциональном реализме 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Встреча с блогером, писателем и поэтом Николаем Сальниковым состоится в рамках сетевой акции «Оффлайн Среда» в филиале центра культуры «Спутник» Рязанского района.
— Темой беседы станет «Эмоциональный реализм — возвращение к смыслу», — сообщили организаторы. — После небольшого выступления гостя пройдет общение в режиме «вопрос-ответ». Николай Сальников ответит на вопросы аудитории.
Всех желающих узнать о новых веяниях в литературе и Интернет-пространстве, а также пообщаться с автором ждут 08 августа по адресу: улица Яснополянская, дом 3, корпус 1. Начало — в 16.00. Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.
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