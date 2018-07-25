Жителям Рязанского района расскажут об эмоциональном реализме

Встреча с блогером, писателем и поэтом Николаем Сальниковым состоится в рамках сетевой акции «Оффлайн Среда» в филиале центра культуры «Спутник» Рязанского района.

— Темой беседы станет «Эмоциональный реализм — возвращение к смыслу», — сообщили организаторы. — После небольшого выступления гостя пройдет общение в режиме «вопрос-ответ». Николай Сальников ответит на вопросы аудитории.

Всех желающих узнать о новых веяниях в литературе и Интернет-пространстве, а также пообщаться с автором ждут 08 августа по адресу: улица Яснополянская, дом 3, корпус 1. Начало — в 16.00. Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.