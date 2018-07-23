Под Краснодаром на хуторе Ленина построили новую школу 

Сейчас идет процедура ввода общеобразовательного учреждения в эксплуатацию. Завершается уборка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. 1 сентября 2018 года сюда впервые войдут ученики.
«Это крайне важный объект, и он фактически завершен. В Краснодаре сейчас идёт строительство суммарно больше 10 новых школ, корпусов к существующим и детских садов параллельно. Службы справляются с колоссальным объемом, не увеличивая штат сотрудников, которые курируют это направление. Но работы еще предстоит много. Кроме того, уже сейчас необходимо готовить проекты для создания будущих образовательных учреждений», — сказал глава города Евгений Первышов.
1 сентября 2018 г. в Краснодаре для учеников распахнут двери две новые школы: на 1550 мест в микрорайоне «Губернский» по ул. им. Героя Яцкова и на 1000 мест в хуторе им. Ленина по ул. Наримановской.
«В школе хутора им. Ленина сейчас подходит к концу пуск и наладка инженерных систем, практически завершено обустройство спортивной площадки», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Еще три новые школы благодаря действию федеральной программы «Жилище» возводятся в Краснодаре — это школа на 1550 мест по ул. им. Героя Аверкиева, на 1100 мест по ул. им. Марины Цветаевой, на 1100 мест по ул. Красных партизан. Строится два новых корпуса на 400 мест в гимназии № 23 и школе № 81 в поселке Пригородном.
Школа на 1550 мест строится по ул. им. Байбакова за счет средств застройщика. Здесь начали класть кровлю, идет отделка внутренних помещений, монтаж оконных блоков. В 2019 запланированы ее выкуп и ввод в эксплуатацию.
Напомним, в микрорайоне «Солнечный» выбрали место для строительства школы.