Под Краснодаром на хуторе Ленина построили новую школу

Сейчас идет процедура ввода общеобразовательного учреждения в эксплуатацию. Завершается уборка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. 1 сентября 2018 года сюда впервые войдут ученики.

«Это крайне важный объект, и он фактически завершен. В Краснодаре сейчас идёт строительство суммарно больше 10 новых школ, корпусов к существующим и детских садов параллельно. Службы справляются с колоссальным объемом, не увеличивая штат сотрудников, которые курируют это направление. Но работы еще предстоит много. Кроме того, уже сейчас необходимо готовить проекты для создания будущих образовательных учреждений», — сказал глава города Евгений Первышов

1 сентября 2018 г. в Краснодаре для учеников распахнут двери две новые школы: на 1550 мест в микрорайоне «Губернский» по ул. им. Героя Яцкова и на 1000 мест в хуторе им. Ленина по ул. Наримановской.

«В школе хутора им. Ленина сейчас подходит к концу пуск и наладка инженерных систем, практически завершено обустройство спортивной площадки», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Еще три новые школы благодаря действию федеральной программы «Жилище» возводятся в Краснодаре — это школа на 1550 мест по ул. им. Героя Аверкиева, на 1100 мест по ул. им. Марины Цветаевой , на 1100 мест по ул. Красных партизан. Строится два новых корпуса на 400 мест в гимназии № 23 и школе № 81 в поселке Пригородном.

Школа на 1550 мест строится по ул. им. Байбакова за счет средств застройщика. Здесь начали класть кровлю, идет отделка внутренних помещений, монтаж оконных блоков. В 2019 запланированы ее выкуп и ввод в эксплуатацию.

Напомним, в микрорайоне «Солнечный» выбрали место для строительства школы.