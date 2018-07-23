Все вернуть, как было: в Севастополе хотят уменьшить зарплаты депутатов и чиновников контрольно-счетной палаты

Правительство Севастополя хочет восстановить собственные полномочия по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, а депутатам и чиновникам из Контрольно-счетной палаты вернуть их прежнюю зарплату. Такое предложение озвучил сегодня директор департамента финансов Владимир Штоп . Напомним, что 10 июля законодательное собрание города внесло изменения в закон о бюджете на 2018-2020 годы, в связи с которыми финансирование заксобрания увеличилось на 7 млн рублей, а полномочия правительства, касающиеся самостоятельного перераспределения бюджетных средств, были урезаны. «Предлагаем внести изменения в законопроект о внесении изменений в бюджет, он касается трех направлений. В текстовую часть вносим изменения и возвращаем те полномочия, которые были в редакции от декабря 2017 года, а также просим поддержать уменьшение аппарата законодательного собрания и контрольно-счетной палаты. Эти средства, которые были добавлены им поправками депутатов вернуть в те исходные данные, которые мы вносили к первому чтению. Напомню, что закон в первом чтении был согласован Министерством финансов », — заявил Штоп. Депутаты ранее увеличили для правительства сроки перераспределения бюджетных средств в рамках государственных программ с 17 до 77 дней. Штоп отметил, что из-за внесенных изменений значительное число важнейших для развития города мероприятий будут приостановлены либо не реализованы вообще. Например, приобретение техники для МЧС , необходимой для борьбы с возгораниями, возможно будет только осенью, когда закончится пожароопасный период. Также будет приостановлено строительство школы в Казачьей бухте, которое ведется по поручению Президента России Владимира Путина . Чтобы избежать остановки строительства уже сегодня правительство выделило 30 млн рублей из резервного фонда. И.о. вице-губернатора Севастополя Михаил Демиденко обратился к главе города с предложением инициировать созыв внеочередного пленарного заседания законодательного собрания для внесения изменений в Закон о бюджете города на 2018–2020 годы. Фото: ФедералПресс / Оксана Порицкая