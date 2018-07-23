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В Суоярвском районе выборочно отремонтируют дороги
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В Суоярвском районе выборочно отремонтируют дороги 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии рассказали, какие работы и на каких участках дорог будут выполнены.
Подрядчик займется восстановлением верхних изношенных слоев асфальта на двух автомобильных дорогах Суоярвского района.
Как сообщает пресс-служба республиканского Минтранса, «выборочно участками общей площадью 7 500 кв.м. отремонтируют первые пять километров автодороги »Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск» (в районе ул. Набережной, ул. Н. Идрисова, объездной дороги на птицесовхоз «Суоярвский» и Суоярвского шоссе (д.141 — 176)».
— Также выборочно участками общей площадью 700 кв.м. будут выполнены работы на 1-ом км автодороги «Суоярви — Койриноя» (в районе ул. Тикиляйнена), — добавили в ведомстве.
Компания ООО «ТехРент» устранит дефекты асфальтобетонного покрытия сплошными «картами» с предварительным фрезерованием.
По материалам: ptzgovorit.ru
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