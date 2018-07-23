В Суоярвском районе выборочно отремонтируют дороги 

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Жена и любовница Ромы Жукова передрались в эфире Шепелева

Спичек нет, брюки безразмерные: тюремные будни престарелого госизменника из ЦНИИМАШ

Счастливая Дженнифер Энистон гостит в Портофино, пока все вокруг обсуждают ее «роман» с Сергеем Брином