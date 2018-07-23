Ещё
Under Armour откроет в фирменных магазинах отделы с символикой ФК «Локомотив»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Under Armour откроет в фирменных магазинах отделы с символикой ФК «Локомотив» 

Rambler News Service 22 минуты назад
Американская компания Under Armour организует специальные корнеры в фирменных магазинах для продажи продукции с символикой футбольного клуба «Локомотив», сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Under Armour планирует открыть в некоторых фирменных магазинах корнеры ФК «Локомотив» с коллекцией, созданной в рамках партнерства с клубом», — сказал RNS представитель компании.
Ранее о возможности открыть корнеры в фирменных магазинах технических спонсоров клуба заявлял исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек.
«Локомотив» и Under Armour объявили о начале сотрудничества 17 июля. По данным RNS, срок контракта составит три года.
Rambler News Service: последние новости
«Аэрофлот» предупредил о сбоях отправки багажа в Шереметьево В украинском правительстве испугались последствий победы боксера Усика над Гассиевым СКР возбудил дело после информации об избиении заключенного в ярославской колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога128
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет12
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение