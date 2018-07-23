Under Armour откроет в фирменных магазинах отделы с символикой ФК «Локомотив»

Американская компания Under Armour организует специальные корнеры в фирменных магазинах для продажи продукции с символикой футбольного клуба «Локомотив», сообщили RNS в пресс-службе компании.

«Under Armour планирует открыть в некоторых фирменных магазинах корнеры ФК «Локомотив» с коллекцией, созданной в рамках партнерства с клубом», — сказал RNS представитель компании.

Ранее о возможности открыть корнеры в фирменных магазинах технических спонсоров клуба заявлял исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек

«Локомотив» и Under Armour объявили о начале сотрудничества 17 июля. По данным RNS, срок контракта составит три года.