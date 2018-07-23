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Юные читатели из Хорошевки станут участниками тематической программы «По следам знаменитого сказочника»
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Юные читатели из Хорошевки станут участниками тематической программы «По следам знаменитого сказочника» 

Управа района Хорошевский города Москвы 21 минуту назад
Литературный час, посвященный творчеству писателя Эрнста Гофмана, пройдет в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в пятницу, 27 июля. Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
— Также мы совершим виртуальную экскурсию по литературным памятникам героям сказок Гофмана, — отметила Денисова.
Мероприятие пройдет в рамках комплексной программы «Открой книгу детям». Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.
Начало в 11.00. Напомним, что библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, дом 17, корпус 2. (еп)
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