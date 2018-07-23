Юные читатели из Хорошевки станут участниками тематической программы «По следам знаменитого сказочника»

Литературный час, посвященный творчеству писателя Эрнста Гофмана, пройдет в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в пятницу, 27 июля. Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.

— Также мы совершим виртуальную экскурсию по литературным памятникам героям сказок Гофмана, — отметила Денисова.

Мероприятие пройдет в рамках комплексной программы «Открой книгу детям». Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.

Начало в 11.00. Напомним, что библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, дом 17, корпус 2. (еп)