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Участники первого Морского салона в Приморье посетили судостроительный комплекс «Звезда»
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Участники первого Морского салона в Приморье посетили судостроительный комплекс «Звезда» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Участники Международного дальневосточного морского салона посетили в четверг один из крупнейших в России транспортно-передаточных доков на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне, передает корреспондент ТАСС.
Посещение комплекса «Звезда» стало первым мероприятием салона, который впервые проходит во Владивостоке 26-28 июля. Участников Международного морского салона и журналистов ознакомили с возможностями дока, который позволит совместно с судовозной транспортной системой спускать на воду суда длиной до 300 м и шириной до 51 м. Кроме того, гостям показали строящийся сухой док и рассказали о перспективах развития комплекса.
Основная деловая программа начнется в пятницу, в этот день запланирована пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» и ряд дискуссионных площадок, которые продолжат работу 28 июля. К участию в салоне приглашены все ведущие российские и зарубежные компании, работающие в сфере судостроения и судоремонта, а также компании, производящие сопутствующее корабельное оборудование, ожидается, что участниками салона станут более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятия салона пройдут на территории около 7 тыс. кв. м, более 3 тыс. кв. м займет выставочное пространство, где ведущие предприятия сферы продемонстрируют свои проекты и разработки.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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