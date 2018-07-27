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Международный дальневосточный морской салон собрал во Владивостоке корветы и парусники
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Международный дальневосточный морской салон собрал во Владивостоке корветы и парусники 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Выставка учебных, гражданских и военных кораблей проходит во Владивостоке в рамках первого Международного дальневосточного морского салона. Для жителей и гостей города организовали бесплатное посещение кораблей на военном причале, сообщает корреспондент ТАСС.
Танкер ледового класса «Сахалин», малое гидрографическое судно «Виктор Фалеев», учебные парусники «Надежда» и «Паллада», а также новейший военный корвет «Совершенный» ежедневно принимают посетителей на городском причале №33.
"Мы только что были на танкере. Мы никогда не были на судах, и нам очень понравилось, особенно капитанская рубка. Там высоко, все хорошо видно, и кондиционер работает. Сейчас идем смотреть на парусники", — поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС житель города Сергей Гузенко, который пришел на выставку с детьми.
Наиболее популярными экспонатами выставки стали учебные парусники «Надежда» и «Паллада». Их курсанты самостоятельно проводят экскурсии, рассказывают о жизни судов и учат желающих вязать морские узлы. Один из посетителей, преподаватель местного морского вуза Валерий Попело, пришел сюда показать свой любимый парусник «Надежду» внучке.
"В нашей семье уже все бывали на «Надежде». Оба сына, которые закончили морские вузы, ходили со мной на этом паруснике в рейсы. Даже жена однажды ходила со мной в Японию, и только внучка еще не была тут. Вот решил привести ее в первый раз", — рассказал Попело.
Отдельно от всех гражданских судов на причале стоит первый корабль проекта 20380 — корвет «Совершенный». Его свободное посещение ограничено несколькими часами в день.
Морской салон
Более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний, принимаю участие в первом международном дальневосточном Морском салоне, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. Участники деловой программы салона обсуждают проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли.
Помимо деловой и выставочной программ в рамках салона проходит презентация гражданских и военных судов в бухте Золотой Рог. Культурная программа мероприятия включит театральные премьеры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и выставки. Кроме того, в рамках салона с 24 июля во Владивостоке проходит международный турнир по бадминтону Russian Open 2018, Part of the BWF Tour Super 100, который также является этапом отбора на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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