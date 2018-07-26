Более 1,5 тыс. человек из России и стран АТР соберет Морской салон во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 26 июля. / ТАСС /. Более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний, примут участие в первом международном дальневосточном Морском салоне, который пройдет во Владивостоке 26-28 июля. Участники салона обсудят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли.

"К участию в Международном дальневосточном морском салоне (МДМС) приглашены все ведущие российские и зарубежные компании, работающие в сфере судостроения и судоремонта, а также компании, производящие сопутствующее корабельное оборудование (включая двигатели, винты, детали корпуса, приборы управления и навигации)

Более 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран посетят МДМС. Основными целями мероприятия являются развитие судостроительного кластера и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке России, а также его интеграция в судостроение Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказали ТАСС в администрации Приморья.

Среди участников салона — Объединенная судостроительная корпорация "Восточная верфь" , «Армалит», «Дальприбор», конструкторское бюро «Арсенал». Мероприятия салона пройдут на территории около 7 тыс. квадратных метров, более 3 тыс. кв. м займет выставочное пространство, где ведущие предприятия сферы продемонстрируют свои проекты и разработки. Также будет задействована бухта Золотой Рог.

Салон будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». В рамках деловой программы запланированы конференции и панельных дискуссий, презентации участников салона и круглые столы по вопросам отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».

Помимо деловой и выставочной программ ожидается презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог, а у причала Приморского океанариума в бухте Житкова желающие смогут увидеть парусник «Паллада» и посетить учебное судно с экскурсией. Кроме того, в салоне будут участвовать корвет «Совершенный», противодиверсионный катер нового проекта и гидрографическое судно «Виктор Фалеев» Тихоокеанского флота, а также корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России , построенные на «Восточной верфи».

Культурная программа салона включит театральные премьеры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и выставки. Кроме того, в рамках салона с 24 июля во Владивостоке проходит международный турнир по бадминтону Russian Open 2018, Part of the BWF Tour Super 100, который также является этапом отбора на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.