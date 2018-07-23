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ЕР проведет мониторинг деятельности расчетных центров в ЖКХ
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ЕР проведет мониторинг деятельности расчетных центров в ЖКХ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Мониторинг пройдет в субъектах Российской Федерации в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя».
Как прокомментировал координатор партпроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, данный проект актуален в связи с переходом на «прямые договоры» в ЖКХ, в результате чего ресурсоснабжающим организациям необходимо наладить агентскую работу по начислению и выставлению платежей.
Он отметил, что от граждан уже поступают жалобы на необоснованно высокий процент комиссии, которые выставляют мелкие расчетные центры.
«Необходимо проанализировать практику работы расчетных центров, организованных энергосбытовыми компаниями или на уровне муниципалитетов, с целью дальнейшего правового регулирования их деятельности», — заявил Сидякин.
Отмечается, что партпроект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» сформирует консолидированные предложения по совершенствованию нормативного, правового и технического регулирования деятельности РКЦ. Будут выявляться навязывание излишней стоимости услуг по расщеплению платежей, предотвращение случаев вывода денежных средств из отрасли ЖКХ, стимулирования внедрения цифровых технологий в формировании платежных документов и сервисов для внесения платы за ЖКУ.
Мониторинг продлится до 15 августа текущего года, после чего будут подведены промежуточные итоги. Далее поступившие предложения будут обсуждаться в Минстрое России.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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