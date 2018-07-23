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В парках Хорошевки проведут занятия по йоге
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В парках Хорошевки проведут занятия по йоге 

Управа района Хорошевский города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Уроки ведут преподаватели Центра йоги и творчества «Равновесие». Так, каждую среду в парке «Березовая роща» проводят дневную практику. Начало в 19.00. Йога с элементами дыхательных практик, в свою очередь, проходит по субботам в Чапаевском парке. Начало в 12.00.
— Мы решили поддержать инициативу района, ставшего нам уже родным, и проводить бесплатные занятия на свежем воздухе, — делится руководитель «Равновесия» Наталья Павлова. — Уроки продлятся до 31 августа.
С собой по возможности необходимо взять коврики, ремни и кирпичи для йоги.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 142-52-57. (еп)
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