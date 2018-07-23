Создана система управления дроном движением корпуса

Управлять дроном движениями туловища проще, чем джойстиком; к такому выводу пришла группа исследователей из Федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL), собравшая отзывы добровольцев о системе управления виртуальными и реальными аппаратами с помощью движений тела.

Согласно отзывам участников эксперимента, управление дроном с помощью наклонов корпуса более интуитивно, чем работа пальцами с джойстиком, и позволяет переключить внимание на поиск целей и контроль за обстановкой. Оператор спасательного дрона, управляемого такой системой, сможет более внимательно разглядывать место катастрофы и искать пострадавших, считают авторы разработки.

Кроме того, навык управления аппаратом движениями туловища формируется быстрее, чем навык ручного управления. «Джойстик — тоже отличный способ управления, и пилоты гоночных дронов показывают с его помощью отличные результаты. Но мы заметили, что некоторым людям бывает сложно научиться управляться с джойстиком, это требует большой сосредоточенности», — объясняет Дженнифер Мильбрадт (Jenifer Miehlbradt,), одна из авторов исследования.

Мильбрадт и ее коллега, нейробиолог Сильвестро Мицера (Silvestro Micera) создали более интуитивный интерфейс человек-дрон. Сначала ученые пригласили 17 добровольцев, разместили на их телах ИК-метки и попросили следовать за дроном, летящим по виртуальному пространству, двигая телом — так, как казалось удобным. Один человек сразу принял позу супермена — вытянул руки вперед, другой поплыл по воздуху кролем, но остальные предпочли слегка наклонять корпус в нужную сторону.

Затем ученые разработали систему, считываюую движения корпуса и транслирующую их в команды для дрона. Сначала добровольцы опробовали ее в охоте на белые облачка в виртуальной реальности с виртуальным дроном:

На втором этапе систему испытали с настоящим квадрокоптером и очками, на которые проецировалось изображение с камеры дрона. Коптер должен был медленно пройти небольшую полосу препятствий.

Управлять дроном телом оказалось легче, сообщили участники эксперимента; кроме того, во время пилотирования они переживали ощущение полета. По словам добровольцев, на то, чтобы привыкнуть к системе, у них ушла всего минута-другая; после этого все было очень просто.

Описание системы и эксперимента опубликовано в PNAS.