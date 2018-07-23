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Ушла из дома утром и не вернулась: в Новосибирске пропала голубоглазая блондинка
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Ушла из дома утром и не вернулась: в Новосибирске пропала голубоглазая блондинка 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» ищут пропавшую 22 июля Сороквашена Наталью Михайловну 1984 года рождения. Женщина ушла рано утром из дома и на связь до сих пор не выходила.
В ориентировке сообщаются приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, нос сломан после ДТП. Была одета в вязанную фиолетовую кофту, синие лосины и чёрные с белыми полосками кроссовки. С собой у женщины была синяя сумка.
Волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77 и 8-951-387-07-58.
Ранее стало известно, что пропавший 16 июля в Заельцовском районе Новосибирска подросток через неделю был найден живым.
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