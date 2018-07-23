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Префект проверил работу автобаз округа
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Префект проверил работу автобаз округа 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Префект Центрального административного округа столицы Владимир Говердовский 20 июля провел выездное совещание и осмотрел базу ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».
Совещание посвятили усилению мер по безопасности на базах бюджетных учреждений округа, а также повышению степени ответственности должностных лиц и организации внутренней работы базы. Как рассказал префект ЦАО, всего на территории округа расположено 11 учреждений, которые оснащены всей необходимой техникой, чтобы содержать в чистоте и порядке центральные улицы Москвы в любое время года. Так, в арсенале ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» 587 единиц, а на базах ГБУ «Жилищник» районов 690 единиц техники. Среди них поливомоечные машины, подъемная, коммунальная спецтехника и другие.
Чтобы работа шла бесперебойно, на улицы города ежедневно выезжает только технически исправный транспорт, которым управляют высококвалифицированные специалисты. На базах созданы все условия для того, чтобы руководящий, исполняющий персонал и техника работали как единый слаженный организм.
— Больше тысячи единиц техники в округе — это большой объем, — сказал Владимир Говердовский. — У нас организованы все необходимые проверки техники, контроль за ее работой ведется в круглосуточном режиме. Каждый водитель проходит предрейсовый медицинский контроль — проверяется давление, внешнее состояние человека. Мы соблюдаем все обязательные требования, потому что чувствуем большую ответственность перед москвичами.
Он отметил, что помимо плановых организовываются и внеплановые проверки, которые проводит специальное контрольное подразделение префектуры ЦАО, прокуратура, ГБУ «Доринвест».
После совещания префект лично проверил, как ведется подготовка техники и персонала к выпуску на линию.
— Особое внимание сконцентрировано на системе ГЛОНАСС, — сказал заместитель руководителя по транспорту, главный инженер ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Федяев. — Техника выезжает за пределы базы только при исправности приборов. Так контролируется объем выполненной работы и деятельность самого водителя.
Несмотря на то, что зима еще не скоро, Владимир Говердовский отметил, что активная подготовка к зимнему периоду идет уже с апреля.
— На данный момент к зиме готово больше половины техники, — отметил он. — Мы занимаемся этим системно и, как только заканчиваются холода, оформляем документы и проводим осмотры техники, регламентное обслуживание. Так что зима не застанет нас врасплох.
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