Больше половины коммунальной техники Центрального округа готово к зиме

Спецтехника Центрального административного округа (ЦАО) Москвы полностью исправна и, согласно установленным регламентам, готовится к зиме. Об этом 23 июля рассказал префект округа Владимир Говердовский

Специалисты префектуры и управ районов округа провели выездное совещание и осмотрели базу ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Всего таких учреждений в центре города 11. В их распоряжении находится больше тысячи единиц техники — в арсенале ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» 587 единиц, а на базах ГБУ «Жилищник» районов 690 единиц техники. Среди них поливальные и уборочные машины, вакуумные пылесосы, погрузчики и многое другое. Чтобы работа шла бесперебойно, на улицы города ежедневно выезжает только технически исправный транспорт, которым управляют высококвалифицированные специалисты.

Основной темой стало усиление мер по безопасности на базах округа, а также повышение степени ответственности должностных лиц и организации внутренней работы базы.

После совещания Владимир Говердовский проверил, как организована процедура выпуска транспорта на линию и предрейсовый контроль персонала. Сотрудники базы продемонстрировали, какие этапы проверки проходят как техника, так и сами водители.

— Сначала идет оформление заказа на выпуск техники, — рассказал заместитель руководителя по транспорту, главный инженер ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» Сергей Федяев. — После этого оформляются все необходимые документы, водитель проходит медицинский осмотр. Измеряется давление, оценивается общее физическое состояние специалиста. Проверяется исправность не только самой техники, но и приборов системы мониторинга подвижных объектов с использованием технологий ГЛОНАСС. Благодаря ей удается контролировать объем выполненной работы водителя.

Специальное контрольное подразделение префектуры ЦАО постоянно проверяет работу баз. Кроме этого, внеплановые проверки проводит прокуратура , трудовая инспекция, а также специализированное учреждение по мониторингу коммунальной техники «Доринвест».

— Мы готовы как к регулярным, так и внеплановым проверкам, — добавил Сергей Федяев. — Мы также проводим все необходимые процедуры по обслуживанию техники, контроль за ее работой ведется в круглосуточном режиме.

В префектуре Центрального административного округа уточнили — несмотря на то что зима еще не скоро, подготовка техники к холодам началась еще в апреле. Согласно всем требованиям специалисты осматривают и обслуживают технику, чтобы уже осенью она была готова выйти на центральные улицы столицы. На сегодняшний день подготовлено больше половины единиц техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Говердовский, префект Центрального административного округа:

— Больше тысячи единиц техники в округе — это большой объем. Мы выполняем все необходимые требования по ее содержанию, осмотру и обслуживанию. Тщательный контроль ведется и за специалистами, которые выезжают на рейс. Мы чувствуем большую ответственность перед москвичами и гостями столицы — пешеходами и автомобилистами — поэтому работаем системно. Ведь центр — визитная карточка Москвы. На данный момент все идет по плану, в установленные сроки вся техника Центрального округа будет готова к зиме.