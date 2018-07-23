Два индустриальных парка планируют запустить в Реутове до конца 2018 года

«Мы не так давно работали в Реутове . На оборонном предприятии, ранее посещали «Фабричный пруд», общались с жителями. Позитивная оценка перемен в городе, это приятно, хотя есть всегда и ложка дегтя — это люди, которые ждут квартир, очень надеюсь, что в этом году большая часть жителей получит квартиры», — сказал Воробьев, открывая встречу.

В ходе отчета Каторов рассказал о росте бюджета муниципалитета, открытии новых предприятий, благоустройстве, строительстве детских садов и медучреждений, о строительстве переезда, а также о создании индустриальных парков.

«Нашли четыре индустриальные площадки, с которыми мы заключили соглашение. На одной их них мы уже создали индустриальный парк, там уже есть первые 10 резидентов, первые 10 миллионов рублей в консолидированный бюджет мы уже получили. До конца этого года постараемся запустить еще две площадки», — сказал Каторов.

Он отметил, что до 2026 года будут открыты все четыре площадки, общий объем инвестиций — порядка 4,5 миллиардов рублей, планируется создать 4 тысячи новых рабочих мест.

Ранее Воробьев сообщал, что в каждом муниципальном образовании Московской области должна быть организована своя индустриальная площадка в целях наращивания экономического потенциала. В этом году в Подмосковье открыли четыре новых индустриальных парка с полностью подготовленной инфраструктурой. За последние пять лет в Московской области создано 43 индустриальных парка, 12 технопарков и две особые экономические зоны. В настоящее время на разных стадиях создания находятся 36 площадок.