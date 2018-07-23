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День единого приёма граждан состоится в службе судебных приставов 26 июля
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День единого приёма граждан состоится в службе судебных приставов 26 июля 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
26 июля с 14.00 до 20.00 в управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области и его структурных подразделениях пройдёт день единого приема граждан. Цель мероприятия — оказать гражданам помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Как сообщается на сайте ведомства, предварительная запись на личный прием к руководителю управления, заместителям руководителя управления, начальникам отделов аппарата управления ФССП России по Нижегородской области будет осуществляться по телефону: (831) 223-29-91. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям физических и юридических лиц ещё и документ, подтверждающий полномочия.
В структурных подразделениях Управления прием будут осуществлять начальники отделов — старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители. Адреса структурных подразделений можно узнать на официальном сайте управления в разделе «Контакты».
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