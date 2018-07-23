На улице Маршала Чуйкова удалили сухостой

Сотрудники коммунальной службы района Кузьминки удалили сухостой на улице Маршала Чуйкова. О проведении работ попросил один из жителей района Кузьминки, оставив сообщение на портале «Наш город». После выполнения работ на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Кузьминки.

«Работы по удалению сухостойных деревьев по указанному адресу выполнены», — говорится в письме.

Отметим, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ис)