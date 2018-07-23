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На проспекте Маршала Жукова будет работать мобильный пункт сбора отходов
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На проспекте Маршала Жукова будет работать мобильный пункт сбора отходов 

Управа района Хорошево-Мневники 28 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На проспекте Маршала Жукова 29 и 30 июля откроется мобильный пункт сбора отходов для дальнейшей переработки.
— В ходе акции можно будет сдать в переработку пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6, бумагу и картон, алюминиевые и жестяные банки, картонную упаковку из-под напитков (тетрапак и подобные), стекло, пенопласт. Перед сдачей все это необходимо вымыть, а стеклянные предметы не должны быть разбиты, — сообщили представители Всероссийского волонтерского движения «Раздельный сбор».
Пункт приема будет работать 29 июля с 15.00 до 19.00 и 30 июля с 17.30 до 21.30. Адрес: проспект Маршала Жукова, дом 52. (еп)
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