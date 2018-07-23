Курганского застройщика Богомолова выпустили на свободу 

В Кургане досрочно выпустили из колонии-поселения застройщика Алексея Богомолова. Он вышел по УДО за примерное поведение, сообщает «Накануне.RU». Бизнесмен провел в местах лишения свободы всего два месяца.
«ФедералПресс» напоминает, что в январе Алексея Богомолова приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Суд установил, что предприниматель бесплатно получил в аренду несколько земельных участков на территории Кургана — якобы под строительство социально значимых объектов. Однако, вопреки обещаниям, бизнесмен начал возводить на участках жилые дома, просто изменив вид разрешенного использования. Богомолов избежал процедуры торгов, тем самым лишив курганский бюджет законных доходов. Общий ущерб был оценен более чем в 20 миллионов рублей. Фемида квалифицировала действия застройщика по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Прокуратура и адвокаты предпринимателя обжаловали приговор первой инстанции в областном суде. Гособвинитель называл наказание для Богомолова слишком мягким и просил увеличить срок заключения до девяти лет. Защитники, наоборот, требовали отпустить бизнесмена на свободы, ссылаясь на наличие у него малолетнего ребенка. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора.
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