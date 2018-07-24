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Средняя зарплата в Оренбургской области выросла на 11,4%
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Средняя зарплата в Оренбургской области выросла на 11,4% 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ProOren
Размер средней зарплаты в Оренбургской области вырос за пять месяцев текущего года на 11,4% в годовом выражении — до 29,5 тыс. руб., пишет 56orb.ru со ссылкой на Оренбургстат.
За отчетный период больше всего в Оренбургской области зарабатывали сотрудники организаций по добыче полезных ископаемых — в среднем 59,7 тыс. руб. в месяц. Чуть меньше зарабатывали представители финансового и страхового сектора — около 44 тыс. руб. в месяц.
Меньше всего регионе получают работники организаций сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Сюда также входят сотрудники гостиниц и предприятий общепита. За этот период они получили 16,5 тыс. руб. и 18 тыс. руб. в месяц соответственно.
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