Центральный дом Российской Армии стал одним из организаторов реконструкции церемонии зажжения Вечного огня 1967 года

Данное событие прошло в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в рамках комплекса мероприятий, посвященных 100-летию создания Военной комендатуры Московского гарнизона.

23 июля в историческом месте столицы — Александровском саду, у мемориала воинской славы «Могила Неизвестного Солдата», в рамках комплекса мероприятий к 100-летию создания Военной комендатуры Московского гарнизона состоялась реконструкция торжественной церемонии зажжения Вечного огня 1967 года. Одним из организаторов мероприятия выступил Центральный дом Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе

51 год назад, 8 мая 1967 года, у стен Кремля, на месте захоронения останков неизвестного бойца, погибшего в 1941 году у железнодорожной станции Крюково, состоялось торжественное открытие мемориала «Могила Неизвестного Солдата». Вечный огонь, который на бронетранспортере был доставлен из Ленинграда , с Марсова поля, в бронзовой пятиконечной звезде у надгробной плиты зажег генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев . С тех пор к главному военному мемориалу страны нескончаемым потоком идут люди, чтобы отдать дань памяти всем погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Высочайшее качество проведения той церемонии обеспечивала Военная комендатура Московского гарнизона, в поле деятельности которой входила подготовка и проведение военных парадов на Красной площади и практически всех торжественных мероприятий, воинских ритуалов, праздничных салютов. Настоящим украшением проводимых в эти дни торжеств в честь ее 100-летнего юбилея стала реконструкция торжественной церемонии зажжения Вечного огня 1967 года.

Все было так же, как и более полувека назад. Военнослужащие с боевыми знаменами прославленных соединений и частей, участвовавших в битве под Москвой . Застывшие в строю подразделения Военной комендатуры. Рядом — седовласые ветераны и молодежь. Ровно в 12:00 — смена часовых Почетного караула. Только на этот раз в сценарий церемонии, который подготовила режиссер ЦДРА Наталья Помещенко, органично вошла литературно-музыкальная страница, которую представили ее коллеги — артисты центрального военного учреждения культуры.

Продолжением песни стали слова диктора: «Эта память говорит нам о самом важном, самом дорогом: чтобы помнили, чтобы не забывали того самого солдата, строки о котором написаны здесь, на мраморной плите, у Вечного огня: „Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен“.

Право зажжения Вечного огня было предоставлено участнику Великой Отечественной войны в составе 265-го отдельного гвардейского минометного полка 8-го механизированного корпуса 1-й танковой армии полковнику в отставке Александру Кузьмичу Никитенкову, участнику церемонии 1967 года, первому начальнику Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата полковнику в отставке Сергею Сергеевичу Хмелидзе и начальнику отдела гарнизонной службы Военной комендатуры города Москвы майору Александру Юрьевичу Ромашову

После возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата перед участниками и многочисленными гостями церемонии выступил военный комендант города Москвы генерал-майор Евгений Александрович Селезенев.

За ходом церемонии следили сотни москвичей и гостей столицы, мероприятие освещали десятки средств массовой информации.