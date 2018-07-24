В Польше заявили, что за два года в страну приехало более двух миллионов украинцев

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша приняла за последние два года более двух миллионов украинцев. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle , комментируя критику Брюсселя по поводу того, что польская сторона отказывается принимать сирийских беженцев у себя. «Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают», — сказал он. Спикер отметил, что Польша отдаёт предпочтение украинским мигрантам, так как они лучше интегрируются в польское общество. «Мы видим, что происходит в мире — в Германии , Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям. Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности», — добавил он. Ранее в Нацбанке Польши сообщили, что трудовые мигранты в стране перевели на Украину $3,2 млрд за год.