На поездах КТЖ выявили три сотни безбилетников

«Мы будем продолжать работу с рассекречиванием вот таких сомнительных схем работы, где есть участие наших работников, как билетных кассиров, так и проводников. Вторая мера — мы будем привлекать общественность и представителей заинтересованных органов, чтобы повысить глубину проверок, чтобы это делалось не только нашими сотрудниками, но и всеми», — заявил Алибек Султанов после совещания в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Также Султанов сообщил, что в случае предоставления утверждающих фото и видеофактов, где зафиксированы правонарушения со стороны сотрудников железной дороги, организация будет применять строгие меры.

"У нас политика нулевой терпимости. В числе строгих мер — расторжение трудовых договоров", — уточнил Султанов.

Он отметил, что на железной дороге каждый вид деятельности регламентирован. И сотрудникам проездных бригад запрещено провозить посторонних и грузобагаж.

"В этом году было совершено больше пяти тысяч проверок на наших поездах. Выявлено около 300 фактов безбилетного провоза пассажиров. На одном маршруте бывало несколько безбилетников. В целом мы расторгли с причастными свыше 30 трудовых договоров и (наложили) более 50 дисциплинарных взысканий, повлекших за собой снижение заработной платы", — пояснил Султанов.

В от же время он отметил, что административная ответственность грозит и гражданам, которые вынужденно идут на сговор с проводниками.

Как работают посредники и перекупщики билетов на поезда?

В первую очередь, речь идет о невостребованных бронях госслужащих.

"Вопросы, связанные с бронированием со стороны госорганов, нам предстоит совместно с госорганами рассмотреть. Но факт в том, что предоставляется бронь. Ежесуточная норма бронирования — 1,5 тысячи для всех государственных органов", — признал представитель компании.

Второй вопрос связан с различными схемами. Результаты проверок совместно с региональными департаментами внутренних дел и госдоходов, говорят о том, что частные кассы, реализующие авиа и железнодорожные билеты, на момент выпуска пула билетов в общую массу максимально скупают проездные документы.

"Они знают, что июль, июнь, август и национальные праздники становятся максимальной датой передвижения наших пассажиров. Соответственно, билеты выкупаются максимально и создается дефицит. По его возникновению появляются так называемые «помогайки», которые за определенную сумму могут поменять ФИО пассажира", — пояснил спикер.

Это становится возможным, поскольку из 4,5 тысячи касс КТЖ принадлежат только 208, остальные — частные. Каждый частник может взять себе определенное количество билетов, чтобы либо с реальной целью удовлетворить потребности пассажиров, либо осуществить какие-то спекулятивные действия, направленные на обогащение, в том числе и незаконным путем.

Что делать гражданам, которые не могут купить билет в кассе?

Представитель «Пассажирских перевозок» рекомендует планировать поездки заранее — тогда выше шанс купить нужный билет по необходимой цене.

Второй вариант — купить билет за два часа до отправления поезда, когда «официально» высвобождаются невостребованные брони госслужащих.

Если же человеку предлагают обратиться к перекупщику, он может пожаловаться через блог предстателя «Пассажирских перевозок», но для удовлетворения жалобы могут потребоваться фото— и видеодоказательства.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20180723/6555336/bezbiletniki-uvolnenie-provodniki.html